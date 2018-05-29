Выход сингла Линда Лин отметила отдыхом в Греции

Певица Линда Лин или Линда Лездиня несмотря на латвйскую жару, решила отправится в путешествие, где стоят еще более жаркие дни - в гостепреимную Грецию.

«В колыбели цивилизации», - прокомментировала свои приключения певца.

Knīpa #photobylindaleen A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on May 29, 2018 at 10:44am PDT

G’dalka A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on May 31, 2018 at 5:33am PDT

Линда щедро делится с подписчиками в соцсети фотографиями с отдыха - вусная еда, сочные фрукты, момент романтики и безумно красивые виды, которые знакомы каждому, кто отдыхал в Греции.

Piesietā romantika. A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on May 29, 2018 at 10:47am PDT

Sun rising over crazy people;) A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on May 28, 2018 at 8:22pm PDT

Уже сообщалось, что в середине мая Линда представила свою первую авторскую песню на латышском языке - «Uzar mani kā zeme», которая вышла как вариант латышской версии «Весна», выпущенной в начале года.