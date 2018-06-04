Певица Алена Кравец снова вышла замуж за поднимавшего на нее руку экс-супруга

33-летняя Алена Кравец нашла в себе силы простить бывшего мужа, который несколько лет назад избил ее прямо на глазах у дочери. На днях стало известно, что певица и бизнесмен сыграли свадьбу в Москве.

Полтора года назад история модели и певицы Алены Кравец обсуждалась практически на каждом федеральном канале.

Женщина публично рассказывала о том, что ее экс-супруг, предприниматель Руслан Кравец, в порыве ревности поднял на нее руку. Инцидент произошел на глазах у маленькой дочери Алены и Руслана Даниеллы.

На протяжении нескольких месяцев бизнесмен и певица высказывали друг другу претензии и решали вопрос по поводу опеки над общим ребенком.

На некоторое время драма утихла. Как оказалось, конфликт исчерпал себя: Алена и Руслан помирились и даже решили повторно узаконить свои отношения. 1 июня бывшие супруги зарегистрировали брак в Тверском ЗАГСе Москвы.

Церемония, на которой присутствовали только близкие пары, была сравнительно скромной.

«Все прошло замечательно. Особенно радовалась Даниелла, которая тяжело переживала эту историю», —

поделилась Кравец с корреспондентом еженедельника «СтарХит».

По словам Алены, их с Русланом сблизила именно дочь. Бизнесмен регулярно навещал девочку и полностью обеспечивал, а также дарил подарки ее матери.





