ВИДЕО: Экстремальные прыжки Тома Круза с парашютом

Актер Том Круз совершил серию экстремальных прыжков с парашютом. Трюки были выполнены в рамках съемок ленты Миссия Невыполнима: Последствия. Ролик был опубликован на YouTube-странице Paramount Pictures.

Круз прыгал из самолета, находясь на высоте в семь километров, при этом парашют он раскрывал на высоте 600 метров от земли.

Таким образом, он выполнял высотные затяжные прыжки (HALO jump).

Ранее сообщалось, что в Сети был опубликован трейлер фильма «Миссия невыполнима-6». В прокат картина должна выйти летом этого года.