Иева Флоренце рассказала, как это - показать обнаженную грудь всей Латвии

Актриса театра «Дайлес» Иева Флоренце появилась на больших экранах после участия в юмористической картине Андрея Экя «Мошенники». В разговоре с порталом Sejas.lv талантливая артистка рассказала, что чувствовала, зная, что ее грудь увидят тысячи зрителей.

"Эта Линда - такая мошенница, что у меня самой волосы дыбом.

Если бы мне пришлось позировать "топлес" - вряд ли бы это сделала, а Линда? Она пошла до конца!

Основная черта характера Линды - это то, что она не умеет разговаривать, но иным способом достигает своего. Поэтому показать обнаженную грудь в фильме - это не самоцель, а одна из возможностей показать характер героини.

У меня, как у Линды, было бы много причин не делать этого, но это Линда.

Она была большим вызовом как героиня - со всеми ее поступками, взглядами, настроениями, сумасшествием. Я в три раза спокойнее в жизни!

Мне было необходимо полностью себя перепрограммировать", - поделилась Иева Флоренц, которая также снялась в латвийском сериале "Они лгут лучше".

Несмотря на то, что фильм про мошенников, сама актриса относится к мошенничеству неоднозначно: «В том или ином виде у меня бывали случаи мошенничества, кто этого не делал, но мошенничества с плохим итогом еще не случались».

В фильме «Мошенники» также снялись: Интарс Решетин, Резия Калниня, Ральф Эиланд, Леонард Кестер, Иво Мартинсон, Сандис Пец и другие.