Поклонники уверены, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце помирились

Недавно 29-летняя Агата Муцениеце и 30-летний Павел Прилучный объявили о том, что из-за проблем в браке решили на время расстаться. Однако внимательные поклонники звездной пары пришли к выводу, что отношения супругов налаживаются.

Недавно поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного заметили, что супруги перестали публиковать в Инстаграме совместные снимки и вообще отписались друг от друга в соцсети.

Фанаты тут же пришли к выводу, что у актеров начался кризис в браке.

Некоторые интернет-пользователи даже предположили, что Павел изменил Агате с коллегой по сериалу «Призрак» Лукерьей Ильяшенко. Спустя некоторое время Муцениеце подтвердила домыслы поклонников, но не назвала причину разрыва с супругом.

Прилучный же некоторое время никак не комментировал сложившуюся ситуацию, но позже опроверг слухи о том, что был неверен жене. Однако Павел тоже не сообщил фанатам, что произошло между ним и Агатой.

На днях актриса, уехавшая отдыхать в Ригу, призналась, что даже нашла плюсы в расставании с мужем. Муцениеце дала понять, что сильно похудела из-за стресса. Тем не менее некоторые фанаты уверены, что супруги, которые не раз ссорились и собирались разводиться, уже помирились.

В одной из инстаграм-историй Агаты ее фолловеры заметили силуэт мужчины на заднем фоне и сочли, что это Павел попал в кадр.

К тому же, актеры вновь подписались друг на друга в соцсети. Некоторые интернет-пользователи и вовсе полагают, что Муцениеце и Прилучный не ссорились, а подогревают таким образом интерес общественности к своей паре и новым проектам.



