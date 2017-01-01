Друзья рассказали о состоянии Николая Носкова после инсульта

Певец Николай Носков, который перенес ишемический инсульт и прошел несколько восстановительных курсов реабилитаций, готовится вновь выйти на сцену. Об этом «Стархиту» рассказали знакомые артиста. По их словам, сейчас Носков находится дома, где продолжает лечение.

«Николай Иванович чувствует себя хорошо, бодро, с каждым днем его состояние улучшается. Он проводит много времени на свежем воздухе. Врачи говорят, что полное возвращение к обычной жизни вполне возможно.

Да, пока остаются определенные проблемы с речью, но настрой самый боевой. А петь артист начал еще раньше, чем вновь заговорил, поэтому сейчас уже вовсю репетирует, работает над новыми композициями.

И надеется в ближайшее время порадовать поклонников», – рассказали знакомые Носкова.

Напомним, 27 марта 2017 года Николай Носков попал в больницу с диагнозом «ишемический спинальный инсульт». После долгого восстановительно курс лечения. Снова научиться говорить и жить полноценной жизнью звезде помогала супруга Марина.

Сейчас близкие Носкова планируют организовать благотворительный концерт, в котором сам артист хочет принять участие.

Отмечается, что собранные деньги пойдут на очередной дорогостоящий курс по лечению и реабилитации.