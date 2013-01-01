Михаил Ефремов рассказал как помириться с Украиной и о качествах русского народа

Известный российский актер Михаил Ефремов стал очередным гостем шоу «вДудь» YouTube-канала журналиста Юрия Дудя. В ходе беседы он, в частности, рассказал о том, почему в 2013 году назвал российский народ «гнидой», добавив, что сам является частью этого народа.

Когда Юрий Дудь попросил объяснить фразу «наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида»,

Ефремов заявил, что имел в виду такие качества, как «завистливость, крикливость, истеризм», всегда присущие россиянам, но особенно ярко проявившимся после присоединения Крыма в 2014 году.

При этом артист считает соотечественников слишком наивными.

«На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивые. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так... Беря государство, беря тот же «МММ«. Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы», - рассказал он, добавив, что сегодня россиян уже «не разводят».

«Сейчас - патриотизм. Это значит точно проворовались», - сказал он.

В ходе беседы Ефремов также предложил «решить вопрос» с Крымом путем откупа от Украины бесплатными поставками газа или передав Крымский мост соседней стране для того, чтобы Киев мог брать плату за проезд.

«Мы знаем теперь как с Украиной помириться, надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами.

Если Украине посылать газ бесплатно 10−15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», - сказал актер, добавив, что считает небольшими шансы на реализацию такого сценария.

В рамках интервью он также заявил, что считает распад СССР лучшим событием в российской истории за что он благодарен Михаилу Горбачеву. Также он посетовал на то, что наше общество в России страдает от «милитаристского угара»».

Отвечая на прямой вопрос Юрия Дудя о том, «бухает» ли он, Ефремов заявил: «Я подбухиваю, так бы я сказал». По его словам, у него никогда не было запоев, так как он не может пить больше двух дней. К тому же у него много работы, а играть на сцене «в поддатом состоянии» актеру противно. В завершении этой темы артист назвал себя не алкоголиком, а «жизнерадостным пьяницей».