Михаил Шуфутинский впервые рассказал о смерти своей супруги

Михаил Шуфутинский несколько лет назад потерял жену — Маргарита скончалась от сердечной недостаточности. На днях певец поделился переживаниями в студии Бориса Корчевникова.

Несколько лет назад Маргарита Шуфутинская умерла от сердечной недостаточности.

На тот момент женщина находилась в Лос-Анджелесе, и рядом с ней не было близких. Михаил тогда был на гастролях и несколько дней не мог дозвониться до супруги.

«Ничего не предвещало беды, я звонил несколько дней домой, Рита не поднимала трубку. Но такое бывало часто, разные часовые пояса с Лос-Анджелесом. Потом я улетел в Израиль и опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд.

На третий младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли, она уже была мертва», —

рассказал Шуфутинский в студии телепередачи «Судьба человека».

Михаил и Маргарита прожили вместе больше сорока лет. Любимая родила шансонье двоих сыновей — Дэвида и Антона. По словам исполнителя, она была идеальной женой, потому как с молодости везде следовала за ним и терпела его непростой характер.

Шуфутинский признался, что сейчас редко видится с детьми. «Вот раньше Рита была цементирующим моментом, она всех соединяла и, конечно, это огромная утрата в жизни.

Ты сразу не понимаешь: как это произошло? Например, я еду, вижу: Москва строится, мой город и ее, она же коренная москвичка.

Открыли путепровод, я думаю: «Надо Рите позвонить, сказать». Потом — стоп, куда позвонить? Вот это до сих пор остается. Она была великомученицей, за мной следовать так трудно, меня выдержать, с моим характером… Надо было быть просто богиней», —

поведал певец.



