Михаил Шуфутинский впервые рассказал о смерти своей супруги

Михаил Шуфутинский несколько лет назад потерял жену — Маргарита скончалась от сердечной недостаточности. На днях певец поделился переживаниями в студии Бориса Корчевникова.
Несколько лет назад Маргарита Шуфутинская умерла от сердечной недостаточности.
На тот момент женщина находилась в Лос-Анджелесе, и рядом с ней не было близких. Михаил тогда был на гастролях и несколько дней не мог дозвониться до супруги.
«Ничего не предвещало беды, я звонил несколько дней домой, Рита не поднимала трубку. Но такое бывало часто, разные часовые пояса с Лос-Анджелесом. Потом я улетел в Израиль и опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд.
На третий младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли, она уже была мертва», —
рассказал Шуфутинский в студии телепередачи «Судьба человека».
Михаил и Маргарита прожили вместе больше сорока лет. Любимая родила шансонье двоих сыновей — Дэвида и Антона. По словам исполнителя, она была идеальной женой, потому как с молодости везде следовала за ним и терпела его непростой характер.
Шуфутинский признался, что сейчас редко видится с детьми. «Вот раньше Рита была цементирующим моментом, она всех соединяла и, конечно, это огромная утрата в жизни.
Ты сразу не понимаешь: как это произошло? Например, я еду, вижу: Москва строится, мой город и ее, она же коренная москвичка.
Открыли путепровод, я думаю: «Надо Рите позвонить, сказать». Потом — стоп, куда позвонить? Вот это до сих пор остается. Она была великомученицей, за мной следовать так трудно, меня выдержать, с моим характером… Надо было быть просто богиней», —
поведал певец.