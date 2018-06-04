«Хочется вставить трубку обратно»: Николь Кузнецова рассказала о проблемах после операции на гортани

Недавно 29-летняя Николь Кузнецова сообщила поклонникам, что вновь может самостоятельно дышать. Однако радость экстрасенса омрачает тяжелое восстановление после хирургического вмешательства.

Семь лет Николь Кузнецова страдала от врожденной болезни дыхательных путей (рецидивирующего папилломатоза гортани). Все это время финалистке 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» приходилось дышать с помощью трахеотомической трубки.

Ясновидящая перенесла около 300 операций, но долгое время российские врачи ничем не могли ей помочь.

В начале этого года Кузнецова решила обратиться к немецким специалистам, но и они сначала делали неутешительные прогнозы. Николь дважды пришлось отменить операцию по восстановлению целостности горла из-за ухудшившегося самочувствия.

В какой-то момент экстрасенс даже подумала, что ей не удастся победить болезнь. Однако в конце мая хирурги успешно извлекли трубку из гортани знаменитости. Кузнецова не могла поверить своему счастью. На днях девушка рассказала подписчикам в Инстаграме, что

с трудом привыкает самостоятельно дышать, ведь за семь лет мышцы дыхательных путей атрофировались. Экстрасенс добавила, что ей тяжело спать.

«Ощущение «пакета на голове» сводит с ума долгими ночами. Хочется вставить трубку обратно... до слез, до трясучки страшно... кружится голова, хочется плюнуть на все и вернуть все...» — посетовала Николь.

Кузнецова призналась, что порой снимает повязку и дышит через стому (искусственное отверстие в горле), потому что не может справиться с болью.

Экстрасенс переживает, что ей придется вновь поставить трубку, но все же надеется, что она в итоге привыкнет к новой жизни.





