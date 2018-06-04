«Хочется вставить трубку обратно»: Николь Кузнецова рассказала о проблемах после операции на гортани

Недавно 29-летняя Николь Кузнецова сообщила поклонникам, что вновь может самостоятельно дышать. Однако радость экстрасенса омрачает тяжелое восстановление после хирургического вмешательства.
Семь лет Николь Кузнецова страдала от врожденной болезни дыхательных путей (рецидивирующего папилломатоза гортани). Все это время финалистке 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» приходилось дышать с помощью трахеотомической трубки.
Ясновидящая перенесла около 300 операций, но долгое время российские врачи ничем не могли ей помочь.
В начале этого года Кузнецова решила обратиться к немецким специалистам, но и они сначала делали неутешительные прогнозы. Николь дважды пришлось отменить операцию по восстановлению целостности горла из-за ухудшившегося самочувствия.
В какой-то момент экстрасенс даже подумала, что ей не удастся победить болезнь. Однако в конце мая хирурги успешно извлекли трубку из гортани знаменитости. Кузнецова не могла поверить своему счастью. На днях девушка рассказала подписчикам в Инстаграме, что
с трудом привыкает самостоятельно дышать, ведь за семь лет мышцы дыхательных путей атрофировались. Экстрасенс добавила, что ей тяжело спать.
Я не ожидала, что это будет ТАК тяжело.... Все это годы я мечтала, что мне снимут трубку и жизнь заиграет новыми красками....НО НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ МЕНЯ, КАК ЭТО БУДЕТ СЛОЖНО! Я перестала спать... ощущение «пакета на голове» сводит с ума долгими ночами и я засыпаю лишь под утро... Про «синдром отмены» я раньше слышала от людей с зависимостями, но не была готова ощутить это на себе... «отмен кислорода» это безумно мучительно для организма... хочется вставить трубку обратно... до слез, до трясучки страшно...кружится голова, хочется ДЫШАТЬ,хочется плюнуть на все и вернуть все... Один раз мне стало так плохо ночью, что было желание вызвать 03, только чтобы опять вдохнуть воздуха... За 7 лет у меня полностью атрофировались мышцы дыхательных путей, полный паралич, от которого можно избавиться только одним способом - стиснув зубы, через слезы учится ДЫШАТЬ самой, учиться просто КАШЛЯТЬ и откашливаться( а что там внутри после операций и какие неприятные физиологические последствия вы догадываетесь)... Так странно ... мы дышим, кашляем неосознанно и даже не задумываемся,а для меня это целый подвиг.Я стараюсь дышать сама сейчас. Заклеивать стому, не жалеть себя,но это ТАК сложно. Пишу эти строчки и плачу, потому что проявила слабость и опять сняла повязку...мне кажется, что у меня не получится дышать самой и мне придётся опять накладывать трахеостому... Вот ещё немного сейчас отдохну и опять заклею.Обещаю. Кстати, моя шея это отдельная история...я со слезами отдираю пластырь от ужасно травмированной кожи, она не успевает зажить,все горит и адски болит.... Посоветуйте, чем помазать? #николькузнецова #безхэштегов
«Ощущение «пакета на голове» сводит с ума долгими ночами. Хочется вставить трубку обратно... до слез, до трясучки страшно... кружится голова, хочется плюнуть на все и вернуть все...» — посетовала Николь.
Кузнецова призналась, что порой снимает повязку и дышит через стому (искусственное отверстие в горле), потому что не может справиться с болью.
Экстрасенс переживает, что ей придется вновь поставить трубку, но все же надеется, что она в итоге привыкнет к новой жизни.