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Михаилу Ефремову пригрозили уголовным делом за слова про Крымский мост

Lenta.ru
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Михаил Ефремов | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Актера Михаила Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности за предложение отдать Украине Крымский мост. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что еще не писал жалобу на артиста.

Цеков назвал Ефремова неглубоким и поверхностным человеком, «который так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории».

6 июня сообщалось, что Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю предложил решить конфликт с Украиной, отдав Киеву Крымский мост.

«Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил он.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. В мае 2018-го по мосту открыли автомобильное движение.

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