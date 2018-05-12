Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что неизлечимо больна

Известная российская актриса и телеведущая впервые публично призналась, что страдает неизлечимой болезнью. Как она рассказала в интервью «Вечерней Москве», у нее язвенный колит – болезнь, которая входит в группу воспалительных заболеваний кишечника. Причины болезни достоверно неизвестны, а метод полного медикаментозного излечения до сих пор не найден.

Таким образом Татьяна Лазарева надеется помочь тысячам пациентов переступить через стеснение и вовремя обратиться к врачу.

Столкнувшись с подобным заболеванием, человек испытывает настоящее потрясение.

Болезнь подчиняет себе все сферы жизни — пациент не может нормально работать, учиться, путешествовать, общаться с окружающими, заводить семью.

Он страдает от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей и другими неприятными проявлениями.

Вылечить болезнь пока нельзя, но можно облегчить симптомы благодаря грамотному лечению.