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Аль Пачино снимется в новом фильма Тарантино

korrespondent.net
Аль Пачино | Фото: AP/Scanpix

Аль Пачино дал согласие на съемки в новом фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ранее к актерскому составу уже присоединились Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Известно, что Робби предстанет в картине в образе супруги Романа Полански Шэрон Тейт, зверски убитой последователями Чарльза Мэнсона.

Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1969 года. Главный герой Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), экс-звезда вестернов, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются остаться на плаву, в то время, как Голливуд стремительно меняется.

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