Мадонна заявила, что снова выходит замуж

Американская поп-легенда Мадонна заявила, что выходит замуж. Подобное сообщение звезда опубликовала в Twitter, прикрепив фото в диадеме, фате и, вероятно, белом свадебном платье.
«Буду невестой. Выйду замуж. На удивление!», - заявила артистка, добавив хэштег «родственная душа».
Ill be the Bride 💍💍💍 Married. to Amazement! 👑 #soulmate pic.twitter.com/rlteWQvYq7— Madonna (@Madonna) 8 июня 2018 г.
Но не все поклонники поверили в заявление певицы, предположив, что это очередная выходка или просто образ для нового клипа.
Как известно, официально Мадонна была замужем дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.
Недавно поп-звезда купила дом в Португалии и переехала туда с четверыми приемными детьми.