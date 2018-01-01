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Мадонна заявила, что снова выходит замуж

korrespondent.net
Мадонна | Фото: REUTERS/Scanpix

Американская поп-легенда Мадонна заявила, что выходит замуж. Подобное сообщение звезда опубликовала в Twitter, прикрепив фото в диадеме, фате и, вероятно, белом свадебном платье.

«Буду невестой. Выйду замуж. На удивление!», - заявила артистка, добавив хэштег «родственная душа».

Но не все поклонники поверили в заявление певицы, предположив, что это очередная выходка или просто образ для нового клипа.

Как известно, официально Мадонна была замужем дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.

Недавно поп-звезда купила дом в Португалии и переехала туда с четверыми приемными детьми.

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