Мадонна заявила, что снова выходит замуж

Американская поп-легенда Мадонна заявила, что выходит замуж. Подобное сообщение звезда опубликовала в Twitter, прикрепив фото в диадеме, фате и, вероятно, белом свадебном платье.

«Буду невестой. Выйду замуж. На удивление!», - заявила артистка, добавив хэштег «родственная душа».

Но не все поклонники поверили в заявление певицы, предположив, что это очередная выходка или просто образ для нового клипа.

Как известно, официально Мадонна была замужем дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.

Недавно поп-звезда купила дом в Португалии и переехала туда с четверыми приемными детьми.