ФОТО: Невероятно стройная Лобода вышла в свет всего через 16 дней после родов

24 мая Светлана Лобода стала мамой во второй раз: певица родила дочь. Спустя всего две недели 35-летняя звезда уже блистала на Премии МУЗ-ТВ 2018.

Светлана Лобода, младшая дочь которой появилась на свет 24 мая, уже побывала на светском мероприятии.

Судя по кадрам с XVI Ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2018, чувствует себя дважды мама просто отлично — и выглядит также.

Беременность практически не сказалась на фигуре певицы.

Черное корсетное платье с прозрачными вставками из гипюра подчеркнуло соблазнительные формы звезды.

Ради выступления на церемонии Лобода прилетела из Америки в Россию, оставив новорожденную малышку и ее старшую сестру со своей мамой Натальей Васильевной в Лос-Анджелесе.