«Фигура - огонь!»: 50-летняя Алика Смехова восхитила подписчиков

Известная российская актриса и певица Алика Смехова отпраздновала 50-летие в конце марта. Несмотря на свой возраст, она сохраняет хорошую физическую форму благодаря правильному питанию и спорту.

На днях артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлено, как она занимается йогой, которую она практикует на протяжении уже нескольких лет.

«По многочисленным заявкам моя практика йоги-асана. По-русски – поза голубя», - написала Смехова.

Поклонников звезды восхитила подтянутая форма и прекрасная растяжка Алики.

«Удивили! Так держать!!!», «Алика, мы восхищаемся Вами!», «Слушайте, случайно увидела фото. ...Вы. ..супер. ..», «Фигура - огонь!» - пишут фолловеры знаменитости.