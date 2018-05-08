«Фигура - огонь!»: 50-летняя Алика Смехова восхитила подписчиков

Известная российская актриса и певица Алика Смехова отпраздновала 50-летие в конце марта. Несмотря на свой возраст, она сохраняет хорошую физическую форму благодаря правильному питанию и спорту.
На днях артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлено, как она занимается йогой, которую она практикует на протяжении уже нескольких лет.
«По многочисленным заявкам моя практика йоги-асана. По-русски – поза голубя», - написала Смехова.
Поклонников звезды восхитила подтянутая форма и прекрасная растяжка Алики.
«Удивили! Так держать!!!», «Алика, мы восхищаемся Вами!», «Слушайте, случайно увидела фото. ...Вы. ..супер. ..», «Фигура - огонь!» - пишут фолловеры знаменитости.
Было так тихо, так тихо... и море Еле плескало волной. В плеске том нежном, свободном от горя, Слышался голос родной. Было так тихо... И солнце ласкало, Тая неслись облака. Счастье, казалось, тут где-то витало, Скорбь же была далека. Было так тихо, волшебно, как в сказке... Чудилось – кто-то родной, Близкий и милый с улыбкою ласки Станет сейчас предо мной. #игумнов #поэзия #аликасмехова #актриса #море #закат #мальдивы #мамадорогая