Актер Джексон Оделл умер в 20 лет

Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает портал TMZ.

Тело молодого человека нашли в пятницу, 8 июня, в его доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Как отмечает издание,

причина кончины актера пока не установлена, однако, по данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Оделл начал сниматься в кино с 12 лет. Больше всего он известен по роли в сериале «Голдберги».

Кроме того, молодой человек занимался музыкой: в частности, в этом году он написал несколько песен к фильму Forever Your Girl.

В мае скончался российский актер Юрий Киндрат. Ему было 32 года. Позже стало известно, что медики скорой помощи отказывались госпитализировать актера, когда ему стало плохо.