В Риге выступит Ольга Бузова

Ольга Бузова на сегодняшний день одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым внезапно стала певицей, отчего ее популярность возросла в разы.

Творчество Ольги, а также ее участие во многих популярных развлекательных программах всегда имеет очень широкий отклик. Её клип на песню «Мало Половин» на Youtube посмотрели более 30 миллионов раз.

Бузова является объектом жарких споров по поводу ее вокальных талантов, критики, восхищения, главной героиней интернет-пародий и мемов в русскоязычном сегменте Интернета.

На Instagram-аккаунт Бузовой подписаны более 11 миллионов пользователей Опубликованные ею в Instagram истории в 2017 году обошли по просмотрам stories американской телезвезды Ким Кардашьян.

Прошлый концерт в Риге в октябре 2017 года собрал полный зал.

Тогда Бузова представляла сольный альбом «Под звуки поцелуев». 27 июля она исполнит все свои лучшие работы, а также абсолютно новые песни.

Организаторы мероприятия предупреждают поклонников: учитывая, что перед предыдущими концертами Бузовой в Талинне и Риге имел место абсолютный sold out, билеты на мероприятие следует приобретать заблаговременно.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.