Инсайдер рассказал о проблемах в браке Прилучного и Муцениеце

Кризис в отношениях Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце стал одной из самых обсуждаемых тем месяца. На днях журналисты выяснили новые подробности того, что происходит в семье актеров.

В конце мая интернет-пользователи заподозрили, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода.

В скором времени актриса прокомментировала эту информацию и заявила, что их брак действительно «поставлен на паузу».

Позже Муцениеце сообщила, что, несмотря на все проблемы, они с супругом не собираются разводиться и будут стараться мирно решить все свои проблемы.

Правда, из-за чего именно Агата и Павел поссорились, было неизвестно по сей день.

Журналисты портала StarHit попытались найти ответ на этот вопрос и пообщались с приятелями супругов.

По словам подруги семьи, Муцениеце заподозрила мужа в изменах:

«Паша часто дает жене поводы. Может пропасть и не отвечать на звонки, например. Слышала, у него случались мимолетные увлечения».

В то же время другой приятель пары заявил, что Прилучный — добропорядочный семьянин, который ни на секунду не перестает думать о жене и детях. «Они с Агатой созданы друг для друга и, уверен, со всем справятся!» — уверен источник из окружения семьи.

К слову, ранее Павел уже комментировал информацию о своих предполагаемых изменах и заявил, что третий человек не связан с проблемами в его отношениях с женой.



