Лобода прокомментировала зажигательные танцы на девятом месяце беременности

На днях 35-летняя Светлана Лобода дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем клипе на песню Superstar, который наделал шуму в Сети. Певица ответила на домыслы поклонников о том, что в ролике она танцует с накладным животом.

Спустя всего несколько недель после родов Светлана Лобода не только вернулась на сцену, но и представила свой новый клип на песню Superstar.

Ролик, где певица танцует, находясь на девятом месяце беременности, вызвал противоречивые эмоции у интернет-пользователей.

Одни похвалили артистку за смелость и активность, а другие заявили, что женщине не стоит так вести себя на поздних сроках.

К слову, были и те, кто заподозрил, что Лобода использовала накладной живот.

В интервью изданию «Московский комсомолец» Светлана ответила на домыслы фанатов: «Какой накладной?! Танцевала на девятом месяце беременности за две недели до родов!».

По словам артистки, за нее очень переживала ее мама.

«Моя мама была в ужасе, отговаривала меня каждый день: пожалуйста, доченька, не надо, это рискованно. А я говорю: мама, появление и возвращение (на сцену) должно быть фееричным. В общем, вот этим я и занималась», —

призналась певица.

Также Лобода намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка. На этот раз — мальчика. Однако имя отца своей младшей дочери Светлана так и не назвала.





