Алла Пугачева заговорила о любовном треугольнике

Не так давно состоялась запись интервью Олега Меньшикова с Аллой Пугачевой. Примадонна сравнила свои отношения с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым с семейной жизнью Лили и Иосифа Бриков с Владимиром Маяковским.

Сейчас многие знаменитости заводят блоги в Youtube. Вот и Олег Меньшиков не стал отставать от тренда и теперь берет интервью у представителей российского шоу-бизнеса.

В первом выпуске шоу собеседником актера стал Данила Козловский.

Теперь же Олег решил получше познакомить зрителей с Аллой Пугачевой.

Интервью проходило в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а все билеты были заранее раскуплены. В Сети уже появились самые интересные цитаты этой беседы.

В частности, Пугачева рассказала Меньщикову о том, что происходит в ее личной жизни и о своих отношениях с бывшим мужем Филиппом Киркоровым.

«Иногда мне кажется, что мы с Филей и Максом живем жизнью — Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так», —

заявила Примадонна.

Также Алла Борисовна объяснила, что согласилась выйти замуж за Максима Галкина, потому что он пообещал ей, что с ним она сможет «спокойно стареть».

Пугачева не скрывает, что действительно

планирует триумфально вернуться на сцену в честь своего 70-летия и устроить большой сольный концерт.

Однако певица сомневается в том, что сможет возродить тот образ, в котором она выступала раньше.





