Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Telegram-канал «360». Подробности произошедшего пока неизвестны.

82-летний режиссер Станислав Говорухин, депутат Госдумы РФ, был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Официального подтверждения этой информации пока не было.

В то же время Telegram-канал «112» сообщил, что Говорухин находится в подмосковном пансионате, куда его отправили долечиваться после того, как он оказался в больнице в предынсультном состоянии. Отмечается, что ухудшение произошло четыре дня назад, и режиссеру оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что сегодня газета «Московский комсомолец» объявила о смерти Говорухина. Позже в заметке появился комментарий директора, которая работает с кинематографистом. Та назвала информацию о смерти Говорухина злой шуткой и подчеркнула, что Говорухин находится в санатории в Барвихе. О том, что режиссер жив, также заявила его пресс-секретарь Мария Шоппо.