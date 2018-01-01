Робби Уильямса попросили не петь на ЧМ Party Like A Russian

Британского певца Робби Уильямса попросили не петь на открытии Чемпионата мира по футболу скандальную композицию Party Like A Russian. Об этом артист рассказал Reuters. Известно, что выступление артиста состоится в рамках открытия мероприятия.

«Я бы с удовольствием исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать», - отметил исполнитель.

Он также добавил, что планирует выступить с наиболее известными своими композициями.

Композиция Party Like A Russian посвящена богатым россиянам, которые ведут расточительный образ жизни. Начальные строки этой песни: «Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации».

Ранее сообщалось, что певец Робби Уильямс выступит на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.