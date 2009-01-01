Оксана Акиньшина объяснила, почему старший сын не живет с ней

Весной прошлого года Оксана Акиньшина вместе с мужем Арчилом Геловани и их детьми переехала в Европу. Однако старший сын актрисы, которого она родила в первом браке, остался в России. В новом интервью знаменитость рассказала, почему так получилось.

У 31-летней Оксаны Акиньшиной подрастают трое детей.

Актриса время от времени делится с поклонниками в Инстаграме снимками своего среднего сына Константина и иногда показывает кроху Эмми. А вот фотографии со старшим сыном — 9-летним Филиппом — огромная редкость. Все потому, что мальчик уже больше года не живет с мамой.

В 2017-м знаменитость вместе со вторым мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани, переехала в Швейцарию.

Супруги решили сменить место жительства ради их общего сына Константина, который поступил в престижную школу.

В Европу семья переехала не всем составом: старший сын звезды фильма «Стиляги» остался в России.

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — рассказала Акиньшина в интервью журналу Ok!.

В подробности Оксана предпочла не вдаваться, но дала понять, что регулярно видится с мальчиком.

По словам актрисы, ее дети отлично ладят между собой. Напомним, что старшего сына Оксана Акиньшина родила в июне 2009 года. Отцом мальчика является предприниматель Дмитрий Литвинов. Вскоре после появления на свет ребенка, супруги расстались.





