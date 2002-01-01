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Звезду фильма «Джанго освобожденный» обвинили в домогательствах

korrespondent.net
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Джейми Фокс | Фото: AP/Scanpix

Актера Джейми Фокса, известного по фильму «Джанго освобожденный», обвинили в сексуальных домогательствах. Женщина, имя которой не раскрывается, заявила, что он принуждал ее к оральному сексу. Об этом пишет TMZ.

Она также отметила, что после того, как она отказалась выполнять требования Фокса, он ударил ее половым органом по лицу.

Инцидент, по словам женщины произошел в 2002 году во время вечеринки в Лас-Вегасе, организованной Фоксом.

Неизвестная женщина рассказала, что была изгнана с вечеринки после этого. Впоследствии она якобы лечилась от панической атаки, связанной с произошедшим.

Адвокат актера уже успел прокомментировать обвинение, отметив, что Джейми Фокс все отрицает.

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