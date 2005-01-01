Стала известна причина смерти режиссера Станислава Говорухина

Российский режиссер и актер Станислав Говорухин был болен неизлечимым онкологическим заболеванием. Об этом в четверг, 14 июня, РЕН-ТВ рассказал политик и глава КПРФ Геннадий Зюганов, который знал режиссера лично.

По его словам, такие формы рака сегодня пока не лечатся.

«Болезнь его застала. Мы с ним общались в последнее время. К сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся», - сказал Зюганов.

Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня в 10:37 по московскому времени.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении. С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы по культуре.