Слепаков в песне призвал Кадырова стать футбольным тренером России; и тот ответил

Российский актер, шоумен и продюсер Семен Слепаков записал к Чемпионату мира по футболу юмористическую песню о сборной России. Темой композиции стала смена тренера сборной на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Видеоролик с новой песней исполнитель опубликовал на своей странице в YouTube.
В песне звучит следующий текст: «Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как «Сапсан», Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан».
По задумке Слепакова, когда сборная России проигрывает со счетом 0:2, Кадыров заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись впервые в жизни.
«Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя», — поет от лица персонажа Слепаков.
Ответ Рамзана Кадырова на опубликованную песню не заставил долго ждать.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора», —
написал Кадыров в Telegram.
Также глава Чечни пригласил Слепакова в Грозный и записал обращение к нему в стихотворной форме:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!».
Актер, в свою очередь, поблагодарил главу Чечни за предложение приехать, опубликовав еще один пост в instagram.
«Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко», —
говорится в подписи к фотографии.
Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и кипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.