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Слепаков в песне призвал Кадырова стать футбольным тренером России; и тот ответил

Русский TVNET
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Фото: instagram.com

Российский актер, шоумен и продюсер Семен Слепаков записал к Чемпионату мира по футболу юмористическую песню о сборной России. Темой композиции стала смена тренера сборной на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Видеоролик с новой песней исполнитель опубликовал на своей странице в YouTube.

В песне звучит следующий текст: «Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как «Сапсан», Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан».

По задумке Слепакова, когда сборная России проигрывает со счетом 0:2, Кадыров заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись впервые в жизни.

«Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя», — поет от лица персонажа Слепаков.

Ответ Рамзана Кадырова на опубликованную песню не заставил долго ждать.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора», —

написал Кадыров в Telegram.

Также глава Чечни пригласил Слепакова в Грозный и записал обращение к нему в стихотворной форме:

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!».

Актер, в свою очередь, поблагодарил главу Чечни за предложение приехать, опубликовав еще один пост в instagram.

«Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко», —

говорится в подписи к фотографии.

Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и кипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.

A post shared by Семен Слепаков (@slepakovsemyon) on

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