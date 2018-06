СМИ: Регина Тодоренко уехала в путешествие вместе с Владом Топаловым

#DonaldTrump , Happy Birthday 🎉🎂🎊🎈😆На самом деле я приехала в Лондон поздравить Дональда!) Может , я тоже когда-нибудь стану президентом маленькой страны РЕГИНИИ🤟? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 #london

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Jun 14, 2018 at 8:08am PDT