СМИ: Регина Тодоренко уехала в путешествие вместе с Владом Топаловым

Что происходит в личной жизни Регины Тодоренко, остается загадкой для ее поклонников. Не так давно телеведущая опровергала слухи о своем романе с Владом Топаловым и беременности, а на днях дала понять, что они вместе проводят время в Лондоне.

В начале этого года Регина Тодоренко рассказала, что рассталась со своим давним избранником и уже встретила новую любовь.

Имени загадочного бойфренда телеведущая называть не стала, но поклонники были уверены, что речь идет о Владе Топалове, который не так давно развелся со своей женой.

Однако Регина эти слухи опровергла и заявила, что с Владом их связывают сугубо профессиональные отношения.

Тодоренко и Топалов играли пару в одном из новых спектаклей.

На репетициях певец и ведущая, судя по всему, сдружились. Сейчас они довольно часто проводят время вместе.

Так,

недавно Регина сообщила своим поклонникам, что уезжает в Лондон. Вскоре в ее инстаграм-историях появился и Влад.

Поклонники поначалу не узнали мужчину, стоящего спиной к камере, но затем увидели такой же аутфит в инстаграм-историях самого Топалова. Тогда-то интернет-пользователи сделали вывод, что певец и телеведущая вместе уехали отдыхать.