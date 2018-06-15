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Фильтры счастья: Алла Пугачева выглядит ярко и сочно на новом снимке

woman.ru
Алла Пугачева | Фото: Evgenya Novozhenina / Sputnik

На днях 41-летний Максим Галкин опубликовал в Инстаграме селфи своей 69-летней супруги Аллы Пугачевой. Из-за ретуши даже преданные поклонники не сразу узнали на снимке Примадонну.

15 июня Максим Галкин выложил в микроблог снимок своей жены Аллы Пугачевой, который предварительно обработал в фейстюне. На селфи народная артистка России позирует с оголенными плечами и в соломенной шляпе.

«Счастлив, когда моя любимая счастлива», — подписал кадр шоумен.

Увидев фото, фолловеры не сразу признали на нем певицу: из-за фотошопа она выглядела намного моложе и свежее.

«Кто это?», «Вы тоже не узнали на фото Аллу Борисовну?», «Обработки дофига», «Фильтры творят чудеса», «А зубы-то как отбелили, ох», «Фотошоп изменил до неузнаваемости», — прокомментировали пост фолловеры артиста.

Счастлив, когда моя любимая счастлива 😍

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Снимок Аллы Борисовны не оставили без внимания и многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Игорь Николаев, Виктория Боня и Дима Билан. Селебрити отметили, что выглядит звезда эстрады отлично.

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