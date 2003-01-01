Билли Боб Торнтон рассказал, почему многие мужчины никогда не сумеют ужиться с Джоли

После более чем 15 лет молчания Билли Боб Торнтон наконец приоткрыл завесу тайны. Актер назвал вескую причину, по которой расстался со своей знаменитой на весь мир супругой.

Пара Билли Боба Торнтона и Анджелины Джоли долгое время по праву считалась одной из самых «горячих» в Голливуде. Супругов не смущала и разница в возрасте — целых 20 лет.

Брак двух знаменитостей, однако, продлился совсем недолго: в 2000 году поженились, а в 2003 уже разошлись.

Поклонники гадали: почему же закончился такой яркий роман, во время которого Джоли даже сделала татуировку с именем любимого на предплечье.

Однако тогда ни Анджелина, ни Билли Боб так и не прокомментировали свой развод. Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН. Первым молчание прервал Торнтон.

Билли Боб Торнтон FOTO: REUTERS/Scanpix

Спустя 15 лет после расставания, потрясшего Голливуд, актер рассказал, что думает по этому поводу. Он заявил, что они с Анджелиной абсолютно разные люди.

Супруг никогда не разделял любви Джоли к публичности и выставлению жизни на показ. Билли Боб Торнтон сказал, что главная причина их разрыва заключается в любви Анджелины к путешествиям.

Актер, назвавший себя домоседом, признался в том, что Джоли всегда была без ума от поездок в экзотические страны и знакомств с новыми людьми, а он не был готов к такой «кочевой» жизни.

Известной актрисе сложно усидеть на месте.

Слова Билли Боба подтверждают то, что и так было известно широкой публике: Анджелина Джоли никак не может усидеть на месте.

То новая гуманитарная миссия в Африке, то публичное выступление в Европе: с таким графиком сложно построить крепкую семью и наладить быт.

Казалось, что у Джоли получилось найти свое счастье с Бредом Питтом, но и их гораздо более продолжительный союз распался.

Виновата ли в этом «кочевая» натура Анджелины Джоли — остается только догадываться.