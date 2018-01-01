СМИ выяснили возможные причины развода Владимира Кузьмина с молодой женой

На днях стало известно о распаде семьи музыканта Владимира Кузьмина - артист разводится со своей женой Екатериной.

На фоне разлада в именитом семействе журналисты вспомнили об одном неопубликованном интервью, в котором музыкант косвенно говорит о причинах расставания.

В беседе со СМИ Кузьмин признался, что его супруга сильно изменилась в последние годы. Пара поженилась, когда девушке было всего 17 лет, и за годы семейной жизни она стала совершенно другим человеком.

«Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей очень комфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад за нее», - сказал певец.

Он подчеркнул, что много гастролирует по стране, тогда как его жена живет за границей.

«Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой», - приводит слова Кузьмина Dom2Life.ru.

О том, что Владимир Кузьмин разводится с женой спустя 17 лет брака стало известно 14 июня 2018 года.