Ким Кардашьян хочет пойти в политику

Американская модель и актриса в будущем может заняться политикой и баллотироваться на пост президента США.

Американская модель и актриса Ким Кардашьян в интервью CNN не исключила, что может баллотироваться на пост президента США.

"Никогда не говори "никогда. Но это не значит, что я уже начала над этим работать", – отметила актриса.

Она подчеркнула, что пока не думает об участии в выборах. Актриса добавила, что ситуация с помилованием приговоренной к пожизненному сроку Элис Мэри Джонсон изменила ее жизнь.

Напомним, 31 мая президент США Дональд Трамп встретился с Кардашьян и обсудил с ней тюремную реформу. Актриса выступала за помилование совершивших не тяжкие преступления в сфере торговли наркотиками.

После этой встречи Трамп помиловал 63-летнюю Элис Мэри Джонсон, которую в 1996 году приговорили к пожизненному сроку за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками.