Сати Казанова рассказала о женатом любовнике-миллиардере

Об отношениях с богатыми, влиятельными и женатыми мужчинами женщины (особенно известные), как правило, умалчивают. Но Сати Казанова решила, что пришло время раскрыть карты, и честно рассказала о своей многолетней связи с одним их таких мужчин.

Героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион» стала Сати Казанова. 35-летняя певица поведала Лере Кудрявцевой и о бедном детстве (когда порой в семье не было еды), и о переезде в столицу и «царственных» временах в группе «Фабрика», когда она показывала коллегам по сцене свой непростой характер, и, конечно же, об отношениях с мужчинами.

Сегодня артистка счастлива замужем за итальянцем Стефано Тиоццо — бывшим дантистом, а ныне фотографом. Однако долгое время сердце Сати принадлежало другому мужчине. Очень богатому и влиятельному. Его имя певица не захотела называть, однако журналисты программы выяснили это и без нее.

Возлюбленным Казановой на протяжении нескольких лет был казахский миллиардер Тимур Кулибаев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Сати Казанова рассказала, что влюбилась в него как девчонка. Еще бы: щедрый бизнесмен осыпал понравившуюся ему женщину дорогими подарками. Сначала это были ювелирные украшения, затем — автомобиль. А после нескольких лет отношений Тимур и вовсе подарил Сати квартиру в Москве площадью 150 квадратных метров.

Певица призналась, что никогда не хотела увести его из семьи (ведь там были дети). Кроме того, артистка совершенно спокойно отнеслась к тому, что у ее возлюбленного, помимо нее, были и другие женщины. Одна из них — светская львица и владелица модного Дома Vionnet Гога Ашкенази, которая умудрилась родить любовнику двоих детей. Об этом Казанова узнала из интернет-СМИ и решила, что пришло время разорвать связь с Тимуром Кулибаевым: «Одно дело знать и видеть, как к нему самолетами прилетают модели, а другое — узнать, что есть другая женщина, которая ему уже родила».

Несмотря на тяжелое расставание, Сати Казанова очень благодарна своему бывшему за все, что он для нее сделал. В том числе и за то, что привил ей любовь к йоге и здоровому образу жизни.