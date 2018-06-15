Понедельник, 18 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Ксения Бородина посмеялась над слухами о разводе с мужем

woman.ru
Фото: instagram.com/borodylia

Пожалуй, только ленивый не обсудил предполагаемое расставание Ксении Бородиной и Курбана Омарова. На днях телеведущая сказала, что сама думает об этом.

Хроника последний событий в жизни Ксении Бородиной напоминает сценарий мелодраматического фильма. 4 июня стало известно, что телеведущая крупно поссорилась со своим мужем. На следующий день она перестала носить обручальное кольцо. Спустя неделю улетела на море вместе с подругами и старшей дочерью. И, как неожиданный финал, по возвращении в Россию ее встречал другой мужчина.

Поклонницы только подготовили слова поддержки, как 35-летняя знаменитость дала понять, что помирилась с супругом. Они посетили церемонию открытия ЧМ-2018 и начали вновь публиковать фотографии друг друга в социальных сетях. «Если неделю нет мужа в Инстаграмм , значит Р-развод. Ну и времена)))» — написала Ксения Бородина у себя на странице. Ну а чтобы ни у кого больше не осталось сомнений, опубликовала фотографию, на которой ее страстно целует Курбан.

В-выходной 💋♥️🤤

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on

0 Комментарии