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Иосиф Кобзон попал в онкобольницу

Lenta.ru/Русский TVNET
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Иосиф Кобзон | Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Легендарный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает Telegram-канал «112».

«Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в московский онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи предложили исполнителю остаться в госпитале для проведения обследования. «Народный артист занял палату в хирургии, на 18-м этаже», — уточняется в публикации.

Напомним, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали рак, он перенес операцию по удалению мочевого пузыря.

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