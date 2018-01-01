Вторник, 19 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

В Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion. Он умер в больнице

meduza.io
  • Фото
  • Видео
XXXTentacion | Фото: AP/Scanpix

В Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным TMZ, в исполнителя стреляли, когда он выходил из магазина мотоциклов и направлялся к своей машине. По словам очевидцев, нападавшие произвели несколько выстрелов. Сейчас разыскиваются несколько транспортных средств, на которых могли скрыться преступники.

В полиции официально подтвердили факт стрельбы, однако не привели каких-либо дополнительных подробностей.

Настоящее имя 20-летнего XXXTentacion — Джасей Дуэйн Онфрой. Он записал два полноформатных альбома; последний из них, получивший название «?», в марте 2018 года возглавил чарт Billboard 200.

В полиции подтвердили, что Онфрой умер в больнице.

0 Комментарии