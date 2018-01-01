В Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion. Он умер в больнице

В Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным TMZ, в исполнителя стреляли, когда он выходил из магазина мотоциклов и направлялся к своей машине. По словам очевидцев, нападавшие произвели несколько выстрелов. Сейчас разыскиваются несколько транспортных средств, на которых могли скрыться преступники.

В полиции официально подтвердили факт стрельбы, однако не привели каких-либо дополнительных подробностей.

Настоящее имя 20-летнего XXXTentacion — Джасей Дуэйн Онфрой. Он записал два полноформатных альбома; последний из них, получивший название «?», в марте 2018 года возглавил чарт Billboard 200.

В полиции подтвердили, что Онфрой умер в больнице.