Земфира обратилась с открытым письмом к фанатам

41-летняя российская певица Земфира нынче редко дает концерты и нечасто выпускает новые альбомы, но ее популярность и не думает сходить на нет. Что, похоже, расстраивает саму исполнительницу, ведь порой поклонники откровенно пренебрегают нормами приличия.

Певица Земфира, известная своими многочисленными хитами, дружбой с Ренатой Литвиновой и дерзкими выходками, ведет крайне закрытый образ жизни. Возможно, что именно этот факт и заставляет некоторых поклонников идти на крайности, чтобы установить с ней контакт. Не выдержав постоянного пристального внимания своих фанатов, Земфира решила обратиться к ним через соцсети.

На своей страничке в Facebook она опубликовала открытое письмо, в котором рассказала о том, что уже давно является «жертвой помешанных людей».

Певица заявила, что часто получает письма личного характера. Земфира также не раз заставала своих поклонников спящими у нее под дверью или требующими ее выйти из квартиры, чтобы поговорить.

Рок-исполнительница напомнила поклонникам о том, что она живет под этим прессом уже практически 20 лет.

«Мне уже 41 год) Что мне нужно? А что нужно человеку в 40+? Уважение. Личное пространство. Выбор. Спасибо», — написала Земфира.

Остается надеяться на то, что фанаты певицы прислушаются к ее просьбам и оставят знаменитость в покое хотя бы на время.