Фото Пугачевой в джинсовых шортах поразило даже ее звездных друзей

69-летняя Алла Пугачева продолжает молодеть день ото дня. На днях Примадонна российской эстрады опубликовала в микроблоге новое фото, которое вызвало восторг у многих ее поклонников. В их числе оказались Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Дима Билан.

Большинство фанатов Аллы Пугачевой уже давно не сомневаются, что она женщина без возраста. Похудевшая Примадонна позволяет себе носить не только смелые мини, но и молодежные наряды, чем радует фолловеров.

На днях певица выложила в микроблог новый снимок, на котором позирует в джинсовых шортах и легкой рубашке в клетку. «Ах, если солнце в небе — это очень, очень хорошо!» — подписала кадр Алла Борисовна

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Под снимком за считаные часы появилось более полутора тысяч восторженных комментариев: «Алла Борисовна, вас не узнать, выглядите очень хорошо», «Побольше женщин смотрели бы на вас и брали пример, хотя бы в том, как вы одеваетесь», «Выглядите великолепно! Хорошего Вам отдыха».

Внешним видом Пугачевой восхитились и ее коллеги. Например,

Дима Билан написал: «Легкость и заряд какой от вас исходит невероятный, даже через фото». Филипп Киркоров вспомнил стихотворение Владимира Маяковского: «Свети всегда, свети везде!».

А вот Игорь Николаев пожелал Алле Пугачевой приятного отдыха.