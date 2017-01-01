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СМИ: Рианна встречается с Паттинсоном

korrespondent.net
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Рианна | Фото: REUTERS/Scanpix

Американскую певицу Рианну и британского актера Роберта Патинсона связывают любовные отношения. Об этом пишет печатное новозеландское издание Woman’s Day, сообщает Gossip Cop.

По информации издания, пару познакомила общая подруга – американская певица Кэти Перри.

У Рианны и Паттинсона якобы уже было несколько романтических свиданий.

Незадолго до начала романа с Робертом Паттинсоном Рианна разошлась с миллиардером Хассаном Джамилем.

Отметим, Роберт Паттинсон в 2017 году расторг помолвку с певицей FKA Twigs.

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