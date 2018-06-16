И без того худая Матильда Шнурова после развода хочет казаться еще стройнее

Поклонники не раз восхищались тем, что 31-летняя Матильда Шнурова выглядит как старшеклассница. Однако свежее фото бывшей балерины привело ее фанатов в недоумение.

Матильда Шнурова тщательно следит за своей фигурой: она занимается спортом и правильно питается. Бывшая балерина регулярно восхищает поклонников своими формами. Экс-супруга фронтмена группы «Ленинград» долгое время не рассказывала фанатам, в чем секрет ее осиной талии и стройных ног. Однако недавно Матильда призналась, что практически отказалась от глютена и углеводов, позволяя себе есть лишь фрукты и овощи. Также знаменитость ужинает не позже чем за четыре часа до сна.

На днях Шнурова опубликовала в Инстаграме свежий кадр. Внимание многих фолловеров Матильды привлек тот факт, что после разрыва с Сергеем Шнуровым, она стала еще более худой, чем раньше.

in💛with St Petersburg again and again A post shared by Matilda Shnurova (@mshnurova) on Jun 16, 2018 at 8:36am PDT

«Какая Вы тоненькая», «Тростинка», «Совсем исхудала», — прокомментировали снимок Шнуровой фолловеры. Впрочем, некоторые подписчики предположили, что Матильда не сбросила вес после расставания с Сергеем из-за стресса. Пользователи Сети пришли к выводу, что бывшая балерина сделала свою талию неправдоподобно узкой с помощью фотошопа.