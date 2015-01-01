В Украину не пустили двух российских артистов

О запрете на въезд россияне узнали от украинских пограничников, когда пытались пересечь границу.
Российским артистам - актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову на три года запретили въезд в Украину. Об этом в среду, 20 июня, сообщают Известия.
Отмечается, что украинские пограничники не пустили в страну российских артистов.
На сайте госпогранслужбы, сообщается, что артисты незаконно посетили Крым в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Минкультуры расширило «черный список» россиян. Его пополнили трое российских деятелей культуры - кинорежиссер, писатель и актер.
Напомним, все исполнители главных ролей сериала Сваты попали в Миротворец.