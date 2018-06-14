Энрике Иглесиас впервые за долгое время рассказал об отношениях с Курниковой

43-летний Энрике Иглесиас и 37-летняя Анна Курникова предпочитают не делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. Однако на днях певец рассказал, благодаря каким качествам теннисистки их роман длится уже 17 лет.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже около 17 лет. Певец и бывшая первая ракетка мира никогда не выставляли свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Иглесиас и Курникова лишь изредка давали интервью о том, что счастливы вместе, но жениться не собираются.

В декабре прошлого года Анна и Энрике удивили общественность новостью о том, что стали родителями. Влюбленные души не чают в Люси и Николасе и часто публикуют в Инстаграме фото и видео с ними.

На днях артист выступил на концерте KTUphoria. Перед мероприятием Иглесиас успел пообщаться с журналистами, которым рассказал об отцовстве и отношениях со спортсменкой. Энрике поведал, что его часто спрашивают, как ему с избранницей удается справляться с маленькими двойняшками. Иглесиас признался, что большую часть забот о них берет на себя Курникова.

«Настоящий супергерой в нашей семье — Анна. Она такая единственная», — поделился Энрике.

Певец добавил, что теннисистка — лучшая девушка в мире, которая поддерживает его в любой ситуации. «Она знает, как сильно я люблю то, чем занимаюсь, и всегда готова на 100 процентов мне помочь», — поведал Иглесиас. Артист отметил, что в их отношениях, как у всех пар, бывают проблемы. Энрике и Анна стараются «просто пережить эти плохие дни».