Голливудского режиссера признали виновным в жестоком убийстве украинки

Голливудский режиссер, сценарист и мультипликатор Блейк Лейбел признан виновным в убийстве своей девушки украинки Яны Касьян. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лейбела осудили за преступление, совершенное в мае 2016 года. Мать Касьян обратилась в полицию, заявив, что ее дочь пропала без вести. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее изуродованное и обескровленное тело в забаррикадированной квартире Лейбела в Западном Голливуде. Помимо убийства, его обвинили в нанесении увечий и пытках.

Патологоанатомы, выступавшие на судебном процессе консультантами, заявили, что действия, которые подсудимый совершил над телом женщины, беспрецедентны по уровню варварства и жестокости.

Они подчеркнули, что Касьян «умерла медленной и мучительной смертью».

Приговор подсудимому будет объявлен позже.

Лейбел написал сценарий и выступил режиссером фильма «Лысый» 2008 года, снял несколько эпизодов мультсериала «Космобольцы».

Он также стал автором комикса «Синдром» о серийном убийце, одна из иллюстраций которого напоминает сцену, увиденную полицейскими в спальне Лейбела.

На ней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.

Касьян эмигрировала в США в 2014 году. За три недели до смерти она родила дочь.