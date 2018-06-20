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Назло слухам о разводе с Меладзе Вера Брежнева публикует романтичные кадры с мужем

woman.ru
Фото: Instagram

На днях 36-летняя Вера Брежнева выложила фото с 55-летнем мужем Константином Меладзе, в очередной раз доказав поклонникам, что в их семье царит идиллия.

Вера Брежнева принадлежит к числу тех звезд, которые предпочитают не делиться с общественностью деталями своей личной жизни. Именно поэтому певица очень редко публикует совместные фото с Константином Меладзе, за которым она замужем уже три года.

Не так давно знаменитость надолго улетела отдыхать в Италию вместе с семьей, вот только супруг к ней не присоединился. Интернет-пользователи тут же сделали вывод о том, что в семье Брежневой и Меладзе проблемы. На днях исполнительница опровергла слухи и в инстаграм-историях выложила кадр с продюсером. На снимке Вера и Константин находятся в домашней обстановке и явно счастливы быть рядом.

Подписчики Брежневой уже не раз просили ее публиковать больше фото с супругом. Тем не менее знаменитость делать этого не спешит. Более того, и в Сети можно найти немного совместных кадров влюбленных — на мероприятиях они предпочитают появляться по отдельности.

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