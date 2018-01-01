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Фанаты рвут на себе волосы: рэпер Face сообщил, что уходит в армию

Newsru.com
Фото: Скриншот

Российский рэп-исполнитель Face (Иван Дремин) сообщил, что его забирают служить в армию. Это новостью 21-летний музыкант поделился в своем микроблоге в Twitter, отметив, что вернется через год.

Также была опубликована фотография с заседания призывной комиссии в военкомате Уфы, откуда Дремин родом. На ней Face стоит перед членами комиссии.

Однако многие поклонники не поверили Ивану. Фанаты разделились на два лагеря: одни не особо верят в то, что он все-таки пойдет служить, другие расстроились, что теперь выхода нового сингла придется ждать еще один год.

Также фанаты поинтересовались, а возьмут ли рэпера Face в армию с татуировками на face.

Как отмечает КП-Уфа, перед походом в военкомат артист поменял прическу - подстриг длинные волосы.

Остается неизвестным, как Иван сможет пройти медкомиссию. Дело в том, что в многочисленных интервью артист признавался, что имеет проблемы со здоровьем, и даже лежал в психиатрической больнице. Кроме того, на лице рэпера есть татуировки.

В военкомате Кировского и Ленинского районов Уфы изданию отказались сообщить свое решение относительно Дремина.

«Мы не можем раскрывать конкретные данные о конкретном призывнике. Но татуировки не являются ограничением для службы. В данном случае вопрос будет решать врач-психиатр из призывной комиссии. Если он действительно проходил лечение в психиатрической клинике, то в армию он не попадет, да и другие ограничения в жизни будут. Не самые приятные», - объяснили в военкомате.

Напомним, в октябре 2017 года в интервью журналисту Юрию Дудю Face заявил, что не идет в армию, потому что не хочет и передал привет военкомату. "Меня никто не ищет, я никого не ищу, и нам всем хорошо. Военника (военного билета) у меня нет), - отметил музыкант.

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