Джонни Депп рассказал о том, как переживал развод

Для того, чтобы побороть одолевающие его чувства, актер начал писать мемуары и ежедневно пить.

Голливудский актер Джонни Депп впервые рассказал о том, как тяжело переживал развод с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

«Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день», - отметил он.

Актер также признался, что стремился побороть одолевающие его чувства благодаря алкоголю и написанию мемуаров.

«Каждое утро я наливал себе водки и садился за машинку. Я печатал до тех пор, пока слезы полностью не застилали мне глаза так, что я переставал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал. Пытался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего», - признался Депп.

Актер припомнил момент, когда слухи о его банкротстве дошли до 16-летнего сына Джека.

«Мой сын услышал от детей в школе, что его старик потерял все свои деньги. Это неправильно», - заявил он.