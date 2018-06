СБУ не пустила Лолиту на выпускной дочери

Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают...

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jun 21, 2018 at 12:15pm PDT