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Националист попытался сорвать уличный концерт Бориса Гребенщикова в Киеве

Newsru.com
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Борис Гребенщиков | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Во время выступления Бориса Гребенщикова на Пейзажной Аллее Киева в пятницу, 22 июня, неизвестный мужчина с антироссийским плакатом пытался сорвать концерт. Он выбрался на сцену, обвинил музыканта в «рашизме», хватал аппаратуру и пытался сбросить ее с горы, но напавшего быстро оттеснили, сообщают 112.ua и «Украина.ru».

Когда провокатора прогнали, Гребенщиков пожелал ему прийти в себя. «Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше», - заявил музыкант со сцены, комментируя инцидент.

Местные СМИ отмечают, что Гребенщиков приехал на Украину дать серию концертов, исполняя материал с нового альбома «Время N». На Пейзажной Аллее напротив фундамента Десятинной церкви он выступал бесплатно.

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