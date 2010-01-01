Актрисе шоу «Одна за всех» сделали срочную операцию в Москве

Российскую актрису Анну Ардову экстренно прооперировали в Москве. Сейчас она находится в одной из столичных клиник, сообщает Telegram-канал «112».

По информации телеканала РЕН ТВ, актрисе провели операцию на почке, связанную с тяжелым заболеванием.

48-летняя Анна Ардова выступает в театре и снимается в кино. Актриса наиболее известна по роли в шоу «Одна за всех» на телеканале «Домашний», где она сыграла сразу несколько ролей. В 2010 году Ардова получила премию ТЭФИ за лучшую женскую роль в телесериале.