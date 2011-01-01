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Горько! Актеры, сыгравшие в «Игре престолов» Джона Сноу и Игритт, поженились

Lenta.ru
Роуз Лесли и Кит Харингтон | Фото: JANE BARLOW / TT NYHETSBYRÅN

Актеры из телесериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу в Шотландии. Церемония прошла в старинном замке, сообщает BBC News.

Среди гостей заметили других звезд саги Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилию Кларк.

Харингтон и Лесли, сыгравшие в популярном фэнтези роли Джона Сноу и Игритт, познакомились на съемках в 2012 году. По сюжету саги изначально враждующие персонажи влюбляются друг в друга. Игритт погибает в конце четвертого сезона.

FOTO: AP/ LETA

«Игра престолов» выходит на телеканале HBO с 2011 года. 28 августа 2017-го завершилась седьмая часть, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

FOTO: AP/ LETA
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