«Боня-силиконя»: откровенное фото Бони на матче ЧМ-2018 возмутило фанатов

Телезвезда и экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня приехала в Россию поболеть на чемпионате мира по футболу. На одном из матчей она шокировала фанатов чересчур откровенным фото в Instagram.

«Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», - подписала она снимок.

«Отвратительно. Виктория, вы прекрасны, оставайтесь пожалуйста в статусе дорогой женщины, он больше вам к лицу», - отреагировали фанаты.

Подписчики блогерши не могли не заметить, что бюст последней действительно стал больше, по крайней мере, на размер. Боню, которой скоро исполнится 40 лет, заподозрили в пластической операции.

«Хорошая новая грудь. Мы все заценили», «Бедные люди. Вика, вы не дали им посмотреть футбол», «Соски для отвлечения противника?», «Боня-силиконя», - вот лишь несколько едких комментариев.